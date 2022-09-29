انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء

الخميس، 29 سبتمبر 2022 - 16:36

كتب : FilGoal

برونو سافيو لاعب الأهلي

يلتقي الأهلي بـ طلائع الجيش في مباراة ودية على استاد الأهلي we السلام ضمن الاستعداد للموسم الجديد.

يقدّم FilGoal.com تغطية للمباراة.

-----------

نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-0

بداية المباراة

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: أكرم توفيق - محمود متولي - ياسر إبراهيم - محمد أشرف

الوسط: عمرو السولية - محمد فخري - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر

الهجوم: شادي حسين - برونو سافيو

دكة البدلاء: مصطفى شوبير - رأفت خليل - حسين الشحات - حمدي فتحي - أيمن أشرف - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - محمد مغربي - أحمد أشرف - محمد محمود -

الأهلي
نرشح لكم
مران الزمالك – راحة إضافية لـ6 لاعبين.. وتأهيل لحسام عبد المجيد خبر في الجول - إصابة عنيفة لـ أجايي تعطل بداية مشواره مع سموحة مصدر من دجلة لـ في الجول: مفاوضات من الزمالك لضم مهاجم منتخب مصر للشباب تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول بهدفي الصفقتين الأولى والـ 17.. أسوان ينتصر على المنيا وديا الأهلي يختتم ودياته بالتعادل مع طلائع الجيش الداخلية يتمم صفقتيه الـ 13 و14.. لاعب بيراميدز وأجنبي جديد نادي زد يعلن تعيين الهولندي ستيكلنبيرج مديرا رياضيا لكرة القدم
أخر الأخبار
فيغولي لجماهير جالاتا سراي: لم أسرق 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
فالفيردي أفضل لاعب في شهر سبتمبر بـ الدوري الإسباني 13 دقيقة | الدوري الإسباني
هل يغيب عن كأس العالم؟ داني ألفيش يرد على تقرير ناديه حول إصابته في الركبة ساعة | أمريكا
مران الزمالك – راحة إضافية لـ6 لاعبين.. وتأهيل لحسام عبد المجيد ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - إصابة عنيفة لـ أجايي تعطل بداية مشواره مع سموحة ساعة | الكرة المصرية
جارديان: مالك تشيلسي حاول الاستحواذ على نادي ليون ساعة | الكرة الأوروبية
هل تحتل أمريكا نصف الدوري الإنجليزي؟ عرض كبير لشراء إيفرتون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الفكرة تعود من جديد.. مواجهات بين كل نجوم الدوري الإنجليزي والإيطالي والألماني والإسباني 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 3 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت 4 بمشاركة سافيو.. الأهلي يهزم أسوان وديا بهدفين