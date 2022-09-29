انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء
الخميس، 29 سبتمبر 2022 - 16:36
كتب : FilGoal
يلتقي الأهلي بـ طلائع الجيش في مباراة ودية على استاد الأهلي we السلام ضمن الاستعداد للموسم الجديد.
يقدّم FilGoal.com تغطية للمباراة.
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نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-0
بداية المباراة
تشكيل الأهلي:
حراسة المرمى: علي لطفي
الدفاع: أكرم توفيق - محمود متولي - ياسر إبراهيم - محمد أشرف
الوسط: عمرو السولية - محمد فخري - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر
الهجوم: شادي حسين - برونو سافيو
دكة البدلاء: مصطفى شوبير - رأفت خليل - حسين الشحات - حمدي فتحي - أيمن أشرف - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - محمد مغربي - أحمد أشرف - محمد محمود -
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