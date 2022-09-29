كاف يصدر بيانا بخصوص أحداث مباراة تونس والبرازيل

أدان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأفعال العنصرية ضد ريتشالسون لاعب البرازيل خلال ودية منتخب بلاده وتونس.

ريتشارليسون النادي : توتنام هوتسبر البرازيل تونس

وحقق منتخب البرازيل الفوز على تونس بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة ودية في أقيمت على ملعب حديقة الأمراء في فرنسا.

وسجل ريتشارلون الهدف الثاني للبرازيل في المباراة وأثناء احتفاله ألقى بعض الجماهير المتواجدين في الملعب ثمرات من الموز على اللاعب.

وجاء بيان كاف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كالآتي:

CAF condemns acts of racism directed at Brazil’s Richarlison during the international friendly match between Tunisia and Brazil in Paris this week. CAF stands in solidarity with Richarlison against this inhuman act.#CAFOnline #football pic.twitter.com/lK7Js0JmhM — CAF Media (@CAF_Media) September 29, 2022

"يدين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأعمال العنصرية الموجهة ضد البرازيلي ريتشارليسون خلال المباراة الودية الدولية بين تونس والبرازيل في باريس هذا الأسبوع.

كاف يتضامن مع ريتشارليسون ضد هذا العمل اللاإنساني".

وكان الاتحاد التونسي نشر بيانا رسميا تبرأ فيه من الاتهامات التي تخض جماهيره بالعنصرية. (تفاصيل كاملة)

وسبق ردود الفعل الرسمية، تغريدة لـ ريتشارلسون عبر تويتر: "كلما بقي الأمر كمجرد حديث دون عقاب، سيستمر الأمر دائما على هذا النحو. هذا يحدث في كل وقت وفي كل مكان".

فيما كتب الاتحاد البرازيلي عبر حسابه على تويتر: "عقب الهدف الثاني ألقيت موزة باتجاح ريتشارلسون، ويناهز الاتحاد موقفه المناهض للتمييز العنصري وينبذ بشدة حلقة جديدة من العنصرية في كرة القدم".

بينما ندد توتنام أيضا عبر حساب الفريق على تويتر بالعنصرية في بيان قائلا: "شعر بالإشمئزاز من الإساءة العنصرية التي تعرض لها ريتشارلسون الليلة الماضية في مباراة البرازيل وتونس، العنصرية ليست لها مكان في كرة القدم، أو أي مكان أخر، نحن بجانبك ريتشي".

ريتشارلسون كان قد انتقل لتوتنام خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف إيفرتون.

وحقق منتخب البرازيلي فوزين وديين خلال معسركه في فترة التوقف الدولي الحالي على غانا وتونس.

ويستعد منتخب البرازيل للمشاركة في كأس العالم 2022 المقام بقطر خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة السابعة بجانب كل من صربيا وسويسرا والكاميرون.