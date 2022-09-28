3 صفقات جديدة.. إيسترن كومباني يواصل تدعيم صفوفه

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 19:21

كتب : رضا السنباطي

إيسترن كومباني

واصل إيسترن كومباني تدعيم صفوفه تحضيرا لمنافسات الموسم المقبل من دوري الدرجة الثانية.

خالد الحسيني

النادي : المقاولون العرب

حسام عبد الواحد

النادي : مصر للمقاصة

مسعد عوض

النادي : لاعب حر

إيسترن كومباني

وأعلن إيسترن كومباني ضم 3 صفقات جديدة، إذ تعاقد مسعد عوض حارس الأهلي السابق.

كما تعاقد مع حسام عبد الواحد صانع ألعاب مصر المقاصة السابق وخالد الحسيني مدافع المقاولون العرب.

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وأتم إيسترن كومباني إجراءات التعاقد مع الثلاثي لمدة موسمين مقبلين.

وكان إيسترن كومباني قد دعم صفوفه بـ 18 لاعبا جديدا أبرزهم، مصطفى حجاب ظهير أيسر حرس الحدود السابق وعلي أحمد القادم من الترسانة في مركز وسط و مصطفى عز الدين مدافع بورتو السابق و وأحمد الأعصر وسط مهاجم فاركو وسعيد فتحي حارس مرمى شيكو الرياضي .

كما جدد تعاقد لاعب الوسط أحمد أبو بكر "موكشا" لمدة موسمين و الحسيني طه قلب الدفاع لمدة ثلاث مواسم.

ويستعد إيسترن كومباني لمواجهة منتخب السويس في أولى جولات دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة والمقرر لها 14 أكتوبر.

إيسترن كومباني مسعد عوض
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