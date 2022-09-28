الدنمارك تكشف عن قمصان كأس العالم: لا نرغب في الظهور بالبطولة التي ستقام ضد حقوق الإنسان

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 19:14

كتب : FilGoal

الدنمارك

كشفت شركة "هامل سبورت" الدنماركية اليوم الأربعاء رسميا عن قمصان الدنمارك استعدادا لكأس العالم 2022.

ولكن جاء القميص مختلفا عن ذلك الذي اعتاد منتخب الدنمارك الظهور به وتم إخفاء شعار الفريق عمدا.

وأصدرت الشركة بيانين عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تعليقا على القمصان التي جاءت باللون الأحمر والأبيض والأسود.

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وجاء البيان الأول كالتالي:

مع إصدار قمصان المنتخب الدنماركي الجديدة أردنا إرسال رسالة مزدوجة.

إن القمصان ليست مستوحاة فقط من يورو 1992 للإشادة بأعظم نجاح كروي للدنمارك، لكن أيضا للاحتجاج على قطر وسجلها في مجال حقوق الإنسان.

لهذا السبب قمنا بتقليل كافة التفاصيل الخاصة بالقمصان الجديدة بما في ذلك شعاراتنا المميزة.

World Cup: Denmark reveal 'toned down' kits in protest against hosts Qatar | Sport | The Times

لا نرغب في الظهور خلال البطولة التي كلفت آلاف الأشخاص حياتهم.

نحن ندعم منتخب الدنمارك لكن هذا لا يعني دعم قطر كدولة مضيفة.

نؤمن أن الرياضة يجب أن تجمع الناس معا وعندما لا يحدث ذلك فيجب أن يكون لنا تعليق.

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أما البيان الثاني تعليقا على القميص الذي جاء باللون الأسود فجاء كالتالي:

الأسود، لون الحداد، اللون المثالي لقميص الدنمارك الثالث في كأس العالم.

بينما ندعم منتخب الدنمارك فلا ينبغي الخلط بين هذا وبين دعم البطولة التي كلفت آلاف الأشخاص حياتهم.

Denmark release faded Qatar World Cup kits as sponsor Hummel 'don't want to be visible at tournament that's cost lives' – Live Sports News

نود الإدلاء بتعليق حول سجل قطر في مجال حقوق الإنسان ومعاملتها للعمال المهاجرين الذين بنوا ملاعب كأس العالم فيها.

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الدنمارك كأس العالم قطر
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