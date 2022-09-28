الإسماعيلي يعلن تعثر مفاوضاته مع برزنتيشن بشأن حقوق الرعاية

أعلن يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي تعثر المفاوضات بين النادي وشركة برزنتيشن.

وأجرى الإسماعيلي أمس الثلاثاء مفاوضات مع الشركة من أجل بيع حقوق البث الفضائي ورعاية النادي.

وشدد الكومي على أن المفاوضات ستستمر اليوم بحضور حسني عبد ربه مدير الكرة ومحمد اليسقي المدير التنفيذي للناديومحمد إسماعيل المدير المالي وأحمد علوي المستشار القانوني.

ودخل الإسماعيلي معسكرا مغلقا بمدينة 6 أكتوبر استعدادا منافسات الموسم الجديد.

ويخوض الإسماعيلي مباراتين وديتين خلال المعسكر أمام كل من العبور وإيسترن كومباني.

وأنهى الإسماعيلي الموسم الماضي في المركز الـ 11 برصيد 38 نقطة.