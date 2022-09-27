مباشر دوري الأمم الأوروبية - البرتغال (0) (0) إسبانيا.. جوتا يهدر
الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 20:38
كتب : FilGoal
تحل إسبانيا ضيفة على جارتها البرتغال في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.
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ق.33 تسديدة قوية من جوتا يتصدى لها سيمون بأعجوبة
ق.23 تسديدة خطيرة من خارج منطقة الجزاء من روبن نيفيش يتصدى لها أوناي سيمون
ق.22 تهديد أول من البرتغال! رونالدو يهيأ الكرة لـ كارفاليو القادم من الخلف ولاعب بيتيس يسدد في جسد الدفاع، لكن الحكم يحتسب مخالفة للإسبان بسبب دفعة على كارباخال.
بداية الشوط الأول
المباراة تبدأ في التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة
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