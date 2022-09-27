مباشر دوري الأمم الأوروبية - البرتغال (0) (0) إسبانيا.. رونالدو يهدر هدفا مؤكدا

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 20:38

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال

تحل إسبانيا ضيفة على جارتها البرتغال في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.

ويقدم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــنــــا

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ق.47 رونالدو يهدر هدفا مؤكدا من انفراد أمام تألق أوناي سيمون

دخول سيرخيو بوسكيتس في صفوف إسبانيا بدلا من هوجو جيامون

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.37 تسديدة قوية من برونو تجاور مرمى إسبانيا بقليل

ق.33 تسديدة قوية من جوتا يتصدى لها سيمون بأعجوبة

ق.23 تسديدة خطيرة من خارج منطقة الجزاء من روبن نيفيش يتصدى لها أوناي سيمون

ق.22 تهديد أول من البرتغال! رونالدو يهيأ الكرة لـ كارفاليو القادم من الخلف ولاعب بيتيس يسدد في جسد الدفاع، لكن الحكم يحتسب مخالفة للإسبان بسبب دفعة على كارباخال.

بداية الشوط الأول

المباراة تبدأ في التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة

إسبانيا البرتغال
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