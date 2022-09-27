انتهت دوري الأمم الأوروبية - البرتغال (0) (1) إسبانيا.. تأهل قاتل

تحل إسبانيا ضيفة على جارتها البرتغال في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.

ويقدم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــنــــا

---------------

نهاية المباراة

ق.90 يا إلهي! رونالدو يهدر بغرابة وسيبمون يتألق مجددا

ق.88 جوووووووووووووووووووووول موراتا يسجل هدفا قاتلا بضربة رأسية من صناعة نيكو ويليامز

ق.78 دخول فيتينيا ورافاييل لياو بدلا من جوتا وكارفاليو

ق.77 تسديدة قوية من موراتا وديوجو كوستا يتصدى ببراعة

ق.73 دخول نيكو ويليامز بدلا من فيران توريس

ق.73 أول تغيير للبرتغال بدخول جواو ماريو بدلا من بيرناردو سيلفا

ق.72 فرصة جديدة ضائعة من رونالدو بعد عودة في اللحظة المناسبة من جايا

ق.61 دخول بيدري وجيريمي بينو وجافي بدلا من كارلوس سولير وبابلو سارابيا وكوكي

ق.47 رونالدو يهدر هدفا مؤكدا من انفراد أمام تألق أوناي سيمون

دخول سيرخيو بوسكيتس في صفوف إسبانيا بدلا من هوجو جيامون

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.37 تسديدة قوية من برونو تجاور مرمى إسبانيا بقليل

ق.33 تسديدة قوية من جوتا يتصدى لها سيمون بأعجوبة

ق.23 تسديدة خطيرة من خارج منطقة الجزاء من روبن نيفيش يتصدى لها أوناي سيمون

ق.22 تهديد أول من البرتغال! رونالدو يهيأ الكرة لـ كارفاليو القادم من الخلف ولاعب بيتيس يسدد في جسد الدفاع، لكن الحكم يحتسب مخالفة للإسبان بسبب دفعة على كارباخال.

بداية الشوط الأول

المباراة تبدأ في التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة