مباشر – مصر ضد ليبيريا

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 19:37

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي منتخب مصر بهدف صلاح الثاني أمام النيجر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مصر وليبيريا الودية التي تقام في استاد الإسكندرية.

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مصر ليبيريا
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