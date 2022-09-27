مباشر – مصر ضد ليبيريا
الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 19:37
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مصر وليبيريا الودية التي تقام في استاد الإسكندرية.
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مباشر – مصر ضد ليبيريا 12 دقيقة | منتخب مصر