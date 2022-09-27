انتهت – مصر (3) - (0) ليبيريا.. انتصار ثلاثي جديد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مصر وليبيريا الودية التي تقام في استاد الإسكندرية.

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نهاية المباراة بفوز منتخب مصر بثلاثية دون رد.

ق90+4: جوووووووول كوكا يسجل الهدف الثالث للفراعنة من ركلة جزاء.

ق90+3: ركلة جزاء لمنتخب مصر بداعي لمسة يد بعد تسديدة من إسلام عيسى.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق87: تسديدة قوية من حمدي فتحي مرت أعلى المرمى بقليل.

ق83: تبديل لمنتخب مصر بمشاركة أيمن أشرف بدلا من محمد حمدي.

ق76: تبديلان لمنتخب مصر بمشاركة عبد الرحمن مجدي وحمدي فتحي بدلا من تريزيجيه وإمام عاشور.

ق75: عضية من عمر مرموش لكن رأسية كوكا مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

ق63: تبديلان لمنتخب مصر بمشاركة علي جبر بدلا من حجازي، وكريم فؤاد بدلا من عمر جابر.

ق63: الشناوي يتصدى لتسديدة من ليبيريا حولت الكرة تجاهها بعد ارتطامها بأحد لاعبي منتخب صحر.

ق57: جوووووووووووول ثاااان لمنتخب مصر عن طريق محمد عبد المنعم برأسية من ركلة ركنية بعد عرضية من مرموش.

ق56: هدف غير محتسب لمنتخب ليبيريا بداعي تسلل في بداية الهجمة.

انطلاق الشوط الثاني.

تبديل أول لمنتخب مصر بمشاركة إسلام عيسى بدلا من محمود حمادة.

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بهدف دون رد.

ق45: خطأ لصالح إمام عاشور من أمام منطقة الجزاء.

ق42: فرصة هدف محقق لمنتخب مصر، انفراد لمنتخب مصر وعرضية زاحفة من مرموش لكن تريزيجيه سدد الكرة بغرابة في العارضة رخم خلو المرمى من حارسه.

ق38: جووووول أوووول لمنتخب مصر بتسديدة من مرموش غيرت تجاهها بعد ارتطامها بأحد مدافعي ليبيريا.

ق34: توقف اللعب لإصابة محمد الشناوي أثناء تشتيته لإحدى الكرات واستئناف اللعب بعد ذلك.

ق30: مازال التعادل السلبي مستمرا وضغط هجومي من منتخب مصر.

ق20: تسديدة من عمر جابر تصدى لها الحارس.

ق15: تسديدة من إمام عاشور ذهبت أعلى المرمى.

ق9: تسديدة زاحفة من كوكا تصدى لها الحارس، وعرضية جديدة من تريزيجيه قابلها كوكا برأسية لكن شتتها الحارس مجددا.

انطلاق المباراة.