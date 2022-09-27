لوك شاو: انتقادات ماجواير لم أر مثلها في حياتي.. يشعر أن العالم كله ضده

دافع لوك شاو ظهير أيسر منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد عن زميله هاري ماجواير وذلك بعد مباراة ألمانيا في دوري كأس الأمم الأوروبية.

وتعادل منتخب إنجلترا مع ألمانيا 3-3 في الجولة الأخيرة لمجموعات التصنيف الأول في دوري الأمم الأوروبية.

وقال لوك شاو لإذاعة بي بي سي: "هاري لاعب رائع وشخصية رائعة".

وأضاف "هاري ماجواير أخذ الكثير من الانتقادات، ربما أكثر مما رأيته من قبل في كرة القدم".

وأكمل "إنه لا يختبئ ودائما يتواجد على عكس بعض اللاعبين الذين يتعمدون الاختباء والابتعاد عن دائرة الضوء، فهو يضع نفسه في الحدث ويظهر بشخصية قوية".

وواصل "الجميع يعرف أنه لاعب لا يصدق، ولكن في الوقت الحالي قد لا تكون الثقة موجوده لديه لأنه ربما يشعر أن العالم كله ضده".

وأشار "الأمر صعب بالنسبة له لكننا كلاعبين طاقم عمل وراءه لأنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، وهذا يظهر في ثقة جاريث ساوثجيت الذي دفع به في مباراتين متتاليتين".

وأتم تصريحاته "الناس في حاجة إلى فهم أنه جزء كبير من منتخب إنجلترا وعليهم قبول ذلك".

وتسبب ماجواير في هدف ألمانيا الأول خلال المباراة بعدما مرر بشكل خاطئ إلى جمال موسيالا مهاجم ألمانيا ثم عرقله ليحتسب الحكم ركلة جزاء للماكينات.