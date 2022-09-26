مباشر - إنجلترا (2)-(2) ألمانيا.. جووووول ماونت والتعادل
الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 20:41
كتب : FilGoal
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ويلعب منتخب إنجلترا ضد ألمانيا، وأيضا منتخب المجر ضد إيطاليا.
تابع تفاصيل مباراة إنجلترا وألمانيا من هنا
ق 75: جوووووول ماونت والتعادل
ق 71: جوووووول لوك شاو والهدف الأول لإنجلترا
ق 67: جووووول هافرتز والثاني بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء
ق 52: جوووووووول جوندوجان والأول من ركلة جزاء
ق 51: ركلة جزاء على ماجواير بعد خطأ أمام جمال موسيالا
ق 37: إصابة جون ستونز وخروجه ونزول كايل ووكر
ق 25: انفراد ضائع من ستيرلينج
ق 7: ضغط ومحاولات من إنجلترا
انطلاق المباراة
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تابع تفاصيل مباراة المجر وإيطاليا من هنا
ق 52: جوووول دي ماركو يسجل الثاني
ق 50: دوناروما يتألق وينقذ فرصة مزدوجة
ق 27: جوووول راسبدوري الأول لمنتخب إيطاليا
انطلاق المباراة