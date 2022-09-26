مباشر - إنجلترا (2)-(2) ألمانيا.. جووووول ماونت والتعادل

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ويلعب منتخب إنجلترا ضد ألمانيا، وأيضا منتخب المجر ضد إيطاليا.

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ق 75: جوووووول ماونت والتعادل

ق 71: جوووووول لوك شاو والهدف الأول لإنجلترا

ق 67: جووووول هافرتز والثاني بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء

ق 52: جوووووووول جوندوجان والأول من ركلة جزاء

ق 51: ركلة جزاء على ماجواير بعد خطأ أمام جمال موسيالا

ق 37: إصابة جون ستونز وخروجه ونزول كايل ووكر

ق 25: انفراد ضائع من ستيرلينج

ق 7: ضغط ومحاولات من إنجلترا

انطلاق المباراة

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تابع تفاصيل مباراة المجر وإيطاليا من هنا

ق 52: جوووول دي ماركو يسجل الثاني

ق 50: دوناروما يتألق وينقذ فرصة مزدوجة

ق 27: جوووول راسبدوري الأول لمنتخب إيطاليا

انطلاق المباراة