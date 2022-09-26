مباشر - إنجلترا (0)-(0) ألمانيا.. المجر (0)-(0) إيطاليا.. انطلاق المباريات

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ويلعب منتخب إنجلترا ضد ألمانيا، وأيضا منتخب المجر ضد إيطاليا.

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ق 7: ضغط ومحاولات من إنجلترا

انطلاق المباراة

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انطلاق المباراة