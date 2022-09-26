انتهت دوري الأمم الأوروبية - إنجلترا (3)-(3) ألمانيا

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 20:41

كتب : FilGoal

إنجلترا - ألمانيا - رحيم ستيرلينج

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ويلعب منتخب إنجلترا ضد ألمانيا، وأيضا منتخب المجر ضد إيطاليا.

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نهاية المباراة بالتعادل 2-2

ق 86: جووووووووول كاي هافرتز والتعاااادل بعد خطأ فادح من الحرس نيك بوب

ق 83: جوووووول هاري كين والثالث من ركلة جزاء

ق 82: ركلة جزاء لمنتخب إنجلترا بعد تدخل قوي من الدفاع على بيلينجهام

ق 75: جوووووول ماونت والتعادل

ق 71: جوووووول لوك شاو والهدف الأول لإنجلترا

ق 67: جووووول هافرتز والثاني بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء

ق 52: جوووووووول جوندوجان والأول من ركلة جزاء

ق 51: ركلة جزاء على ماجواير بعد خطأ أمام جمال موسيالا

ق 37: إصابة جون ستونز وخروجه ونزول كايل ووكر

ق 25: انفراد ضائع من ستيرلينج

ق 7: ضغط ومحاولات من إنجلترا

انطلاق المباراة

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تابع تفاصيل مباراة المجر وإيطاليا من هنا

نهاية المباراة بفوز إيطاليا 2-صفر

ق 52: جوووول دي ماركو يسجل الثاني

ق 50: دوناروما يتألق وينقذ فرصة مزدوجة

ق 27: جوووول راسبدوري الأول لمنتخب إيطاليا

انطلاق المباراة

ألمانيا إنجلترا إيطاليا دوري الأمم الأوروبية
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