تشكيل ألمانيا - مزيج بين الشباب والخبرة في مواجهة إنجلترا

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 19:49

كتب : FilGoal

تيمو فيرنر - ليروي ساني - ألمانيا

يعتمد هانز فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا على تشكيل مكون من مجموعة من اللاعبين الشباب بالإضافة إلى بعض لاعبي الخبرة في مواجهة إنجلترا.

ويلعب منتخب ألمانيا ضد إنجلترا في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمم الأوروبية، في المباراة التي تقام بملعب ويمبلي في لندن.

ويحرس مارك أندري تير شتيجن حارس برشلونة مرمى منتخب ألمانيا بدلا من مانويل نويل.

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وجاء تشكيل ألمانيا كالآتي:

المرمى: تير شتيجن

الدفاع: دافيد راوم – تيلو كرير – نيكو شيلوتربيك – نيكلاس زولي

الوسط: جمال موسيالا – إليكاي جوندوجان – جوشوا كيميتش - جوناس هوفمان

الهجوم: ليوري ساني – كاي هافرتز

ويحتل منتخب ألمانيا المركز الثالث في المجموعة الثالثة للمستوى الأول برصيد 6 نقاط خلف المجر المتصدر بـ10 نقاط، ثم إيطاليا في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

إنجلترا ألمانيا دوري الأمم الأوروبية
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