مباشر دوري الأمم الأوروبية – الدنمارك (2) (0) فرنسا.. هولندا (0) (0) بلجيكا

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 20:29

كتب : FilGoal

الدنمارك - فرنسا

تقام الجولة الأخيرة من منافسات المجموعتين الأولى والرابعة للمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباريات.

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الدنمارك x فرنسا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.39 جوووووووووول أندرياس سكوف أولسن يسجل الهدف الثاني لـ الدنمارك بتسديدة رائعة

ق.33 جووووووووول كاسبر دولبرج يتقدم لـ الدنمارك ويضع فرنسا في ورطة

بداية المباراة

تابع المباراة لحظة بلحظة من هـــنـــا

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النمسا x كرواتيا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.44 أووووه أرناوتوفيتش يهدر الثاني أمام تألق حارس كرواتيا

ق.9 جووووول التعادل لـ النمسا بواسطة كريستوف باومجارتنر

ق.6 جووووول كرواتيا تتقدم بالهدف الأول بواسطة لوكا مودريتش

بداية المباراة

تابع المباراة لحظة بلحظة من هـــنـــا

الموقف قبل المباريات:

  1. كرواتيا 10 نقاط (0)
  2. الدنمارك 9 نقاط (+2)
  3. فرنسا 5 نقاط (0)
  4. النمسا 4 نقاط (-2)

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هولندا x بلجيكا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

تابع المباراة لحظة بلحظة من هـــنــا

الموقف قبل المباريات:

  1. هولندا 13 نقطة (+7)
  2. بلجيكا 10 نقاط (+4)
فرنسا دوري الأمم الأوروبية هولندا بلجيكا كرواتيا
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