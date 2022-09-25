مباشر دوري الأمم الأوروبية – الدنمارك (0) (0) فرنسا.. هولندا (0) (0) بلجيكا
الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 20:29
كتب : FilGoal
تقام الجولة الأخيرة من منافسات المجموعتين الأولى والرابعة للمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.
ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباريات.
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الدنمارك x فرنسا
بداية المباراة
تابع المباراة لحظة بلحظة من هـــنـــا
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النمسا x كرواتيا
ق.9 جووووول التعادل لـ النمسا بواسطة كريستوف باومجارتنر
ق.6 جووووول كرواتيا تتقدم بالهدف الأول بواسطة لوكا مودريتش
بداية المباراة
تابع المباراة لحظة بلحظة من هـــنـــا
الموقف قبل المباريات:
- كرواتيا 10 نقاط (0)
- الدنمارك 9 نقاط (+2)
- فرنسا 5 نقاط (0)
- النمسا 4 نقاط (-2)
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هولندا x بلجيكا
بداية المباراة
تابع المباراة لحظة بلحظة من هـــنــا
الموقف قبل المباريات:
- هولندا 13 نقطة (+7)
- بلجيكا 10 نقاط (+4)
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