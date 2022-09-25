مباشر دوري الأمم الأوروبية – الدنمارك (0) (0) فرنسا.. هولندا (0) (0) بلجيكا

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 20:29

كتب : FilGoal

فرنسا

تقام الجولة الأخيرة من منافسات المجموعتين الأولى والرابعة للمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباريات.

----------------------------------------------------------

الدنمارك x فرنسا

بداية المباراة

تابع المباراة لحظة بلحظة من هـــنـــا

-----------------------------------------------------------

النمسا x كرواتيا

ق.9 جووووول التعادل لـ النمسا بواسطة كريستوف باومجارتنر

ق.6 جووووول كرواتيا تتقدم بالهدف الأول بواسطة لوكا مودريتش

بداية المباراة

تابع المباراة لحظة بلحظة من هـــنـــا

الموقف قبل المباريات:

  1. كرواتيا 10 نقاط (0)
  2. الدنمارك 9 نقاط (+2)
  3. فرنسا 5 نقاط (0)
  4. النمسا 4 نقاط (-2)

------------------------------------------------------------------

هولندا x بلجيكا

بداية المباراة

تابع المباراة لحظة بلحظة من هـــنــا

الموقف قبل المباريات:

  1. هولندا 13 نقطة (+7)
  2. بلجيكا 10 نقاط (+4)
فرنسا دوري الأمم الأوروبية هولندا بلجيكا كرواتيا
نرشح لكم
تشكيل فرنسا – استمرار جيرو.. وثلاثي ريال مدريد أساسي ضد الدنمارك التشكيل – يانسين أساسي على حساب ديباي في هولندا.. وتغيير واحد في بلجيكا فيليب لام: هذا سبب انخفاض مستوى ماني تقرير – صراع مع باريس؟ ريال مدريد مهتم بمدافع إنتر ماتيتش: مورينيو يصعب العمل معه أحيانا.. وماجواير ضحية "من ليس لهم حياة" دين هندرسون يلوم مانشستر يونايتد على تراجع موقعه في خيارات حراسة إنجلترا ساوثجيت: أنا الرجل المناسب لقيادة إنجلترا في كأس العالم.. ولم يخدعني المديح أبدا كاكا: فينيسيوس سيساعد نيمار في البرازيل.. ولهذا لا أتحدث عن ريال مدريد بشكل سيء
أخر الأخبار
كرة سلة – ريال مدريد يتجاوز برشلونة ويحصد السوبر الإسباني الخامس على التوالي دقيقة | كرة سلة
كرة يد - منتخب مصر للكراسي المتحركة يحقق فضية بطولة العالم 27 دقيقة | الكرة المصرية
منتخب مصر للشباب يفوز على الكويت وديا بثلاثية 31 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر دوري الأمم الأوروبية – الدنمارك (0) (0) فرنسا.. هولندا (0) (0) بلجيكا 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الزمالك يتخطى الكويت إلى نهائي البطولة العربية.. ويضرب موعدا مع الترجي 58 دقيقة | كرة يد
تشكيل فرنسا – استمرار جيرو.. وثلاثي ريال مدريد أساسي ضد الدنمارك ساعة | الكرة الأوروبية
التشكيل – يانسين أساسي على حساب ديباي في هولندا.. وتغيير واحد في بلجيكا ساعة | الكرة الأوروبية
فيليب لام: هذا سبب انخفاض مستوى ماني ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية 3 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ 4 ودية كولر الأولى.. الأهلي ينتصر على بتروجت بخماسية