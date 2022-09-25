انتهت في دوري الأمم الأوروبية – الدنمارك (2) (0) فرنسا.. هولندا (1) (0) بلجيكا

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 20:29

كتب : FilGoal

الدنمارك - فرنسا

تقام الجولة الأخيرة من منافسات المجموعتين الأولى والرابعة للمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباريات.

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الدنمارك x فرنسا

نهاية المباراة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.39 جوووووووووول أندرياس سكوف أولسن يسجل الهدف الثاني لـ الدنمارك بتسديدة رائعة

ق.33 جووووووووول كاسبر دولبرج يتقدم لـ الدنمارك ويضع فرنسا في ورطة

بداية المباراة

تابع المباراة لحظة بلحظة من هـــنـــا

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النمسا x كرواتيا

نهاية المباراة

ق.72 جوووووووووول ديان لوفرين يسجل الثالث لـ كرواتيا ويضع الدنمارك في مأزق

ق.68 جوووووووول كرواتيا تسجل الهدف الثاني بواسطة ماركو ليفايا، وفرنسا تتنفس الصعداء في المباراة الأخرى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.44 أووووه أرناوتوفيتش يهدر الثاني أمام تألق حارس كرواتيا

ق.9 جووووول التعادل لـ النمسا بواسطة كريستوف باومجارتنر

ق.6 جووووول كرواتيا تتقدم بالهدف الأول بواسطة لوكا مودريتش

بداية المباراة

تابع المباراة لحظة بلحظة من هـــنـــا

الموقف قبل المباريات:

  1. كرواتيا 10 نقاط (0)
  2. الدنمارك 9 نقاط (+2)
  3. فرنسا 5 نقاط (0)
  4. النمسا 4 نقاط (-2)

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هولندا x بلجيكا

نهاية المباراة

ق.73 جوووووووووول فيرجيل فان دايك يسجل الهدف الأول لـ هولندا بضربة رأسية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

تابع المباراة لحظة بلحظة من هـــنــا

الموقف قبل المباريات:

  1. هولندا 13 نقطة (+7)
  2. بلجيكا 10 نقاط (+4)
فرنسا دوري الأمم الأوروبية هولندا بلجيكا كرواتيا
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