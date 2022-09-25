مباشر في إفريقيا - الزمالك (0) - (0) إيليكت.. بداية المباراة
الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 19:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وإليكت التشادي في إياب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وفاز الزمالك ذهابا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمدو أهيدجو في الكاميرون.
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بداية المباراة
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