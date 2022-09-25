مباشر في إفريقيا - الزمالك (0) - (0) إيليكت.. بداية المباراة

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 19:29

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الزمالك أمام إليكت سبورت - دوري أبطال إفريقيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وإليكت التشادي في إياب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الزمالك ذهابا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمدو أهيدجو في الكاميرون.

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بداية المباراة

الزمالك إليكت التشادي دوري أبطال إفريقيا
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