انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 18:04

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - الزمالك أمام الكويت الكويتي - كرة يد

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الزمالك والكويت الكويتي في نصف نهائي البطولة العربية لكرة اليد.

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نهاية المباراة بفوز الزمالك 31-25

ق58: الزمالك يبتعد بالفارق 28-24

ق52: الفارق يتقلص 24-22 لصالح الزمالك

ق48: 24-21 لصالح الزمالك

ق45: الفارق يتقلص 22-20

ق41: الزمالك يتقدم 21-17

ق40: الكويت يقلص الفارق 19-16

ق37: الفارق يتقلص 19-14

ق36: الزمالك يبتعد بالنتيجة مجددا 19-13

ق32: الفارق يتقلص 16-12

ق31: الزمالك يوسع الفارق 16-10

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق28: الزمالك يتقدم 14-10

ق23: الفارق يتسع 13-8

ق21: الزمالك يوسع الفارق 10-8

ق18: 7-6 لصالح الزمالك

ق15: الزمالك يستعيد التقدم 6-5

ق14: الكويت يتعادل 5-5

ق13: الكويت يقلص الفارق 5-4

ق12: كاتونجا يتصدى لرمية جزائية

ق10: الكويت يقلص الفارق 5-3

ق9: الزمالك يوسع الفارق مجددا 5-2

ق8: الكويت الكويتي يقلص الفارق 4-2

ق7: الزمالك يوسع الفارق 4-1

ق4: الزمالك يتقدم 2-1

ق2: التعادل الأول 1-1

كاتونجا يضرب القائم

بداية المباراة

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