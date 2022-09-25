كوبي: أراوخو سيغيب شهر ونصف على الأقل.. وغدا القرار النهائي لطريقة علاجه

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 13:01

كتب : FilGoal

رونالد أراوخو

كشفت إذاعة كوبي الإسبانية عن مدة غياب رونالد أراوخو لاعب برشلونة المحتملة.

رونالد أراوخو

النادي : برشلونة

برشلونة

وتعرض رونالد أراوخو للإصابة في مباراة منتخب أوروجواي أمام إيران، في الدقيقة الخامسة ولم يستطع استكمال اللقاء.

وقال برشلونة في بيان: " الفحوصات الطبية تظهر إصابة رونالد أراوخو في الوتر العلوي للفخذ الأيمن. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

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وفقا لإذاعة كوبي فإن أطباء برشلونة سيصدرون القرار الأخير بخصوص طريقة علاج أراوخو غدا الإثنين.

وسيتم اتخاذ القرار ما بين علاج التحظفي أو إجراء عملية جراحية.

العملية الجراحية ستشفي اللاعب بشكل كامل ولكنه سيغيب من شهرين إلى ثلاثة أشهر ما يعني غيابه عن كأس العالم 2022.

أما العلاج التحفظي عن طريق التأهيل والأدوية والحقن قد يجعل اللاعب يلحق بكأس العالم.

في جميع الأحوال فإن اللاعب سيغيب على الأقل لمدة شهر ونصف عن الفريق.

حالة أراوخو تشبه صامويل أومتيتي منذ عدة أعوام الذي رفض إجراء عملية جراحية على الرغم من رغبة النادي في إجرائها وفي النهاية عانى أومتيتي من تكرار الإصابة عدة مرات.

وشارك صاحب الـ23 عاما مع برشلونة في 7 مباريات بجميع المسابقات خلال الموسم الحالي ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وتلقى برشلونة أنباء سيئة خلال اليوم الأول من مباريات دوري الأمم الأوروبية في التوقف الدولي الجاري لشهر سبتمبر.

جاء ذلك بعدما تعرض فرينكي دي يونج وممفيس ديباي للإصابة في لقاء هولندا وبولندا بخلاف إصابة أراوخو أمام إيران.

هذا بالإضافة لإصابة جولز كوندي وعثمان ديمبيلي في مباراة فرنسا والنمسا.

ويستعد برشلونة لمواجهة مايوركا يوم 1 أكتوبر المقبل ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

رونالد أراوخو برشلونة كأس العالم
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