مباشر دوري الأمم - إسبانيا (1)-(2) سويسرا.. التشيك (0)-(3) البرتغال.. جووول الرد السريع

السبت، 24 سبتمبر 2022 - 20:43

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي سويسيرا بالهدف في مرمى إسبانيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي إسبانيا ضد سويسرا والتشيك ضد البرتغال في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

سويسيرا × إسبانيا

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ف58. جووول ثاني لسويسرا عن طريق إيمبولو مستغلا الإزدحام في تنفيذ الركنية

ق54. جوووول التعادل لإسبانيا عن طريق جوردي ألبا بعد مرور رائع من أسينسيو الذي مرر للظهير الأيسر لينفرد بالمرمى ويسدد بقوة في الشباك.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق21. جووول أول لسويسرا عن طريق برأسية من مانويل أكانجي بعد ركنية نفذها روبن فارجاس

بداية المباراة

التشيك × البرتغال

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ق50. جوووول الثالث للبرتغال عن طريق دالوت مرة جديدة بتسديدة يسارية رائعة من خارج منطقة الجزاء

انطلاق الشوط الثاني

ق50. باتريك تشيك يهدر ركلة الجزاء بطريقة غريبة فوق المرمى والحكم يطلق صافرة الشوط الأول

ق49. ركلة جزاء للتشيك بعد لمسة يد ارتكبها رونالدو

ق46. برونو فيرنانديز يضيف الهدف الثاني للبرتغال مستغلا عرضية من ماريو روي

ق38. تسديدة من داخل منطقة الجزاء من رونالدو ولكن تأتي فوق المرمى.

ق33. جووول أول للبرتغال عن طريق دييجو دالوت بعد إنطلاقة رائعة انتهت بتمريرة من لياو لدالوت الذي سدد في الشباك.

ق12. إصابة قوية لرونالدو في الوجه بعد دخول مشترك بينه وبين حارس المرمى جعلت وجه النجم البرتغالي ينزف.

بداية المباراة

البرتغال إسبانيا سويسرا التشيك دوري الأمم الأوروبية
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