فان دايك عن تيمبر: لم أصل لمستواه الحالي عندما كان عمري 21 عاما

السبت، 24 سبتمبر 2022 - 18:59

كتب : FilGoal

جوراين تيمبر مدافع أياكس ومنتخب هولندا

أثنى فيرجل فان دايك على زميله في منتخب هولندا يوليان تيمبر مشيرا إلى أنه لم يكن بنفس هذا المستوى عندما كان في مثل عمره.

وقال فان دايك في تصريحات للصحفيين خلال معسكر منتخب هولندا عن تيمبر: "لم أكن في نفس مستواه عندما كنت في عمر 21 عاما".

وأضاف "ليس لدي سوى الثناء عليه. إنه لاعب رائع ومحترف حقيقي، لديه الكثير من الإمكانيات".

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وتابع "أتمنى أن يتطور أكثر. ثم سيكون على ما يرام ويلعب في أعلى المستويات".

وواصل "أعتقد أن الجميع يعرف دوره في هذه المرحلة. المدرب واضح جدا بشأن ذلك. يشعر الجميع بذلك سواء كنت تلعب أم لا".

وأتم "ليس من السهل التعامل مع عدم اللعب ولكن سيكونون دائما في الموعد عندما نحتاج إليهم ".

ولعب فان دايك بجوار تيمبر في مباراة هولندا أمام بولندا لحساب دوري الأمم الأوروبية والتي انتهت بفوز الطواحين بهدفين دون رد.

وكان تيمبر أحد المرشحين للانتقال لمانشستر يونايتد الصيف الماضي قبل أن يتجه الشياطين الحمر لضم زميله الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز.

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