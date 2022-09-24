السابع.. إنبي يعلن تعاقده مع ديجان ميليج

السبت، 24 سبتمبر 2022 - 17:25

كتب : FilGoal

ديجان ميليج مهاجم إنبي الجديد

أعلن نادي إنبي تعاقده مع اللاعب الصربي ديجان ميليج خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي في صفقة انتقال حر.

ويلعب ابن الـ27 عاما في مركز لاعب الوسط المهاجم أو صانع الألعاب ويمكنه اللاعب كلاعب وسط ثان أيضا.

وسيمتد تعاقد ميليج مع إنبي لمدة ثلاث سنوات.

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ميليج لعب 69 مباراة مع فريقه الأخير بوراك بانجا لوكا البوسني، سجل خلالها 13 هدفا وصنع هدفين.

وانتهى تعاقد ميليج مع فريقه في منتصف سبتمبر الحالي قبل أن ينتقل إلى إنبي.

وسيكون ميليج الصفقة السابعة لإنبي بعد سيف الخشاب مدافع سبورتنج وصلاح زايد جناح دكرنس وعلي أوسكار جناح دمنهور وأحمد خليل كالوشا من النصر لمدة خمسة مواسم.

بجانب الثنائي أحمد قفة وجوزيف أتولي مقابل رحيل جون إيبوكا إلى سيراميكا كليوباترا.

وتعاقد إنبي مع أحمد كشري لتدريب الفريق حتى 2024.

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