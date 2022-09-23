دوري الأمم الأوروبية - وداعا إنجلترا وألمانيا.. المعركة الأخيرة بين إيطاليا والمجر عقب انتصارهما

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 22:46

كتب : FilGoal

جياكومو راسبادوري

تغلب منتخب إيطاليا على ضيفه منتخب إنجلترا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من التصنيف الأول في دوري الأمم الأوروبية.

سجل هدف المباراة الوحيد جياكومو راسبادوري في الدقيقة 68، بتسديدة رائعة على حدود المنطقة بالقدم اليمنى، أتت على يسار الحارس الإنجليزي نيك بوب.

وكاد الأزوري أن يضيف الثاني في الدقيقة 85 بتسديدة من مانولو جابياديني تصدى لها بوب، قبل أن يتابع فيديريكو دي ماركو المحاولة لاحقا بتسديدة ارتدت من القائم.

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في المجموعة ذاتها تغلب منتخب المجر على مضيفه منتخب ألمانيا بهدف دون رد.

سجل الهدف آدم سالاي بطريقة رائعة بالكعب، بعد عرضية من دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 18.

وأدرك منتخب ألمانيا التعادل بواسطة تيمو فيرنر في الدقيقة 53، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

الفوز رفع رصيد المجر إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، يليها منتخب إيطاليا برصيد 8 نقاط.

وغادر منتخب ألمانيا السباق رسميا برصيد 6 نقاط، في المجموعة التي يتذيلها الإنجليز بنقطتين فقط.

ويتأهل متصدر المجموعة فقط إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وبذلك يتم حسم هوية المتأهل في السادس والعشرين من سبتمبر الجاري، حين يحل منتخب إيطاليا ضيفا على المجر، ويلعب منتخبي إنجلترا وألمانيا في نفس اليوم مباراة لن تؤثر على سير المنافسة.

ويحتاج منتخب إيطاليا للفوز بأي نتيجة، بينما يكفي التعادل منتخب المجر للتأهل.

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