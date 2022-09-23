مباشر - منتخب مصر (3) (0) النيجر.. تغييران جديدان

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 19:48

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي منتخب مصر بهدف صلاح أمام النيجر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر والنيجر الودية في أول مباراة لـ روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر.

ويلتقي المنتخبان على أرضية ملعب استاد الإسكندرية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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ق 74: تغييران جديدان بمشاركة تريزيجيه وكوكا بدلا من مرموش ومصطفى محمد

ق 68: مشاركة حمدي فتحي وأحمد فتوح بدلا من محمد حمدي وطارق طارق

ق 67: جوووووول الثاااالث محمد صلاح يسجل من علامة الجزاء على يسار الحارس؟

ق 65: ركلة جزاء لمنتخب مصر بعد لمسة يد على مدافع النيجر بعد عرضية مرموش

ق 55: جووووول الثااااني.. مصطفى محمد يضيف الهدف الثاني من انفراد ويضعها بطريقة رائعة بعد تمريرة من إمام عاشور

ق 53: رأسية من مصطفى محمد يبعدها الدفاع من على خط المرمى

ق 46: مشاركة إمام عاشور ومحمد عبد المنعم بدلا من الونش وزيزو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: جووووووول أوووووووول.. منتخب مصر يتقدم عن طريق محمد صلاح بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من مرموش.

ق 32: عرضية من محمد حمدي ورأسية من محمد صلاح تمر أعلى العارضة

ق 25: ضغط مصري ومحاولات لكن دون خطورة محققة

ق 9: إديبايور يسدد كرة من الجهة اليمنى تمر أعلى عارضة الشناوي

ق 7: صلاح كاد أن يسجل الأول بعد مراوغة الحارس لكن الدفاع يشتت في الوقت المناسب.

بداية اللقاء

منتخب مصر النيحر
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