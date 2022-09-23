مباشر - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين.. هجوم متتالي

يستضيف منتخب مصر الأولمبي نظيره بنين في ودية في ظهور روجيرو ميكالي الأول في قيادة الفراعنة.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة التي تقام في الثالثة عصرا على ملعب الإسكندرية. من هنا

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ق 82: فرصة خطيرة عن طريق أحمد شريف بعد تمريرة مثالية من عبد الله عزت لكن حارس بنين يتألق.

ق 80: فرصة لمنتخب مصر من رأفت خليل عن طريق كرة ثابتة لكن يتصدى لها حارس بنين.

ق 73: فرصة عن طريق علاء ميهوب القريب من المرمى لكن يشتتها الدفاع منتخب بنين.

ق 46: تغييرات بالجملة - على الجبري بدلا من أحمد نادر السيد في حراسة المرمى، وإسلام المزين بدلا من محمد طارق، ومحمود صابر على حساب عبدالغني محمد.

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45+1: رأسية من أسامة فيصل مرت أعلى مرمى بنين بقليل.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق38: إصابة مصطفى سعد واضطراره للخروج مستبدلا ودخول رأفت خليل.

ق35: مازال التعادل السلبي مستمرا.

ق 23: فرصة هدف محقق لمنتخب مصر بعد كرة ثابتة من جانب محمد أشرف لكن تصطدم في القائم.

ق 9: فرصة خطيرة لـ منتخب مصر عن طرق أحمد سيد غريب الذي سدد الكرة نحو الشباك لكن يقابلها حارس مرمى بنين.

بداية المباراة.