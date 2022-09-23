مباشر - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين.. فرصة خطيرة

يستضيف منتخب مصر الأولمبي نظيره بنين في ودية في ظهور روجيرو ميكالي الأول في قيادة الفراعنة.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة التي تقام في الثالثة عصرا على ملعب الإسكندرية. من هنا

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ق 9: فرصة خطيرة لـ منتخب مصر عن طرق أحمد سيد غريب الذي سدد الكرة نحو الشباك لكن يقابلها حارس مرمى بنين.

بداية المباراة