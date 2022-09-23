مباشر - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين.. فرصة خطيرة

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 14:45

كتب : FilGoal

الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي

يستضيف منتخب مصر الأولمبي نظيره بنين في ودية في ظهور روجيرو ميكالي الأول في قيادة الفراعنة.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة التي تقام في الثالثة عصرا على ملعب الإسكندرية. من هنا

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ق 9: فرصة خطيرة لـ منتخب مصر عن طرق أحمد سيد غريب الذي سدد الكرة نحو الشباك لكن يقابلها حارس مرمى بنين.

بداية المباراة

المنتخب الأولمبي بنين مصر
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