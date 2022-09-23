مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-9-2022 والقنوات الناقلة.. مصر وألمانيا وإنجلترا وإيطاليا

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 10:32

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

يشهد اليوم الجمعة العديد من المباريات على المستوى الدولي خلال أجندة الفيفا الحالية في شهر سبتمبر.

ويواجه منتخب مصر منافسه النيجر وديا في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وستكون هذه هي تجربة مدرب منتخب مصر الجديد روي فيتوريا الأولى.

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وتنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

وفي تمام الثالثة عصرا سيواجه منتخب مصر الأولمبي منافسه بنين في تجربة روجيرو ميكالي الأولى مع الفراعنة كذلك.

وستنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" أيضا.

وفي أوروبا وضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية الأولى سيواجه منتخب ألمانيا منافسه المجر في تمام التاسعة إلا ربع مساء.

ويواجه منتخب ألمانيا منافسه إنجلترا في الوقت ذاته.

وستنقل مباريات دوري الأمم الأوروبية عبر موقع "يويفا تي في" التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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