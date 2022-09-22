المصري يتفق مع كاسينجو على فسخ تعاقده بالتراضي

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 23:51

كتب : FilGoal

كاسينجو كازادي - الموقع الرسمي للنادي المصري

أعلن المصري فسخ تعاقده مع لاعبه كازادي كاسينجو بالتراضي مساء اليوم الخميس رسميا.

وكان كاسينجو انضم إلى المصري قبل عامين قادما من الوداد بعقد يمتد لأربع سنوات، وأعير الموسم الماضي إلى طلائع الجيش.

ونشرت الصفحة الرسمية للصري عبر "فيسبوك" بيانا أوضحت فيه فسخ التعاقد مع اللاعب الكونغولي بالتراضي.

أخبار متعلقة:
دوري الأمم الأوروبية – تعادل قاتل أمام لوكسمبورج يقود تركيا للتأهل للتصنيف الثاني دوري الأمم الأوروبية - هولندا تتصدر.. وبلجيكا تفوز على ويلز جيرو التاريخي ومبابي الرائع.. فرنسا تنتصر على النمسا رغم إصابتين

وأوضح المصري أن تلك الخطوة جاءت عقب مفاوضات مطولة بين ياسر يحيى عضو مجلس إدارة النادي مع اللاعب ووكيل أعماله.

وكان المصري تعرض للإيقاف من القيد بسبب عدم سداده لمستحقات ضم كاسينجو من الوداد.

لكن استطاع النادي البورسعيدي حل الأزمة لاحقا وسدد أموال النادي المغربي وتم رفع الإيقاف.

وجاء بيان المصري كالتالي:

المصري يتفق مع الكونغولي كازادي كاسينجو على إنهاء تعاقده بالتراضي

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي الاتفاق مع الكونغولي كازادي كاسينجو على إنهاء تعاقده مع القلعة الخضراء بالتراضي.

جاءت تلك الخطوة عقب مفاوضات مطولة شهدها اجتماع الأستاذ ياسر يحيى عضو مجلس إدارة النادي - والمكلف من مجلس إدارة النادي بهذا الملف - باللاعب ومدير أعماله ، وانتهى الاجتماع الذي امتد لساعات باتفاق الطرفين على إنهاء التعاقد بصورة ودية.

الجدير بالذكر أن اللاعب كازادي كاسينجو كان قد انضم قبل موسمين لصفوف المصري بعقد يمتد لأربعة مواسم قادمًا من صفوف الوداد البيضاوي المغربي ليلعب مع القلعة الخضراء لمدة موسم قبل أن تتم إعارته خلال الموسم المنقضي لصفوف طلائع الجيش.

المصري كاسينجو الدوري المصري
نرشح لكم
في الجول يكشف - ماذا يحدث إذا انتهت مباراة السوبر بالتعادل اتحاد الكرة يعلن فتح باب حجز تذاكر لقاء ومصر وبلجيكا وأسعارها مصدر من الأهلي لـ في الجول: الخطاب المنتشر بشأن ملابس السوبر مزور لـ3 أسباب خالد جلال: الخطأ الوحيد الذي ارتكبه البنك الأهلي جاء منه هدف سموحة بعد هدفيه في إنبي.. قمر يتخطى بسيوني ويقترب من إمام ومتعب في هدافي الدوري بنسبة 100%.. خالد قمر رجل مباراة طلائع الجيش وإنبي انطلاق بطولة جامعة النيل للجامعات للكرة الخماسية الأربعاء العشري: تأثرنا في الشوط الثاني أمام البنك الأهلي بسبب مباراة الزمالك
أخر الأخبار
بيولي: تفاجأنا بمراكز لاعبي دينامو زغرب.. ونعلم أنه لا يجب أن نخطئ 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
جوارديولا يكشف سبب خروج هالاند أمام دورتموند 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف - ماذا يحدث إذا انتهت مباراة السوبر بالتعادل 54 دقيقة | الكرة المصرية
بيلينجهام يكشف ما قاله لـ هالاند بعد تعادل مانشستر سيتي ودورتموند 57 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر كلوب - عن مستجدات إصابات ليفربول قبل مواجهة أياكس في دوري الأبطال ساعة | الكرة الأوروبية
اتحاد الكرة يعلن فتح باب حجز تذاكر لقاء ومصر وبلجيكا وأسعارها ساعة | منتخب مصر
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الخطاب المنتشر بشأن ملابس السوبر مزور لـ3 أسباب ساعة | الكرة المصرية
لاهزيمة النسور مستمرة.. رباعية بنفيكا تقصي يوفنتوس وتؤهله لـ دور الـ16 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 2 كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة 3 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 4 خبر في الجول – تشخيص إصابة الونش.. وفترة غياب ليست قصيرة