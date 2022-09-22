كادينا سير: بوسكيتس في مفاوضات متقدمة مع إنتر ميامي الأمريكي

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 10:56

كتب : FilGoal

سيرجيو بوسكيتس

يقترب رحيل سيرخيو بوسكيتس قائد برشلونة عن الفريق الذي قضى فيه حياته الكروية بأكملها.

إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أوضحت أن بوسكيتس دخل في مفاوضات متقدمة مع إنتر ميامي الأمريكي.

النادي المملوك لـ ديفيد بيكام يسعى لاستقدام بوسكيتس مجانًا مع نهاية عقده في برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

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وينوي بوسكيتس اختتام مسيرته مع برشلونة وخوض غمار الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS بدايةً من صيف 2023.

يأتي ذلك تأكيدًا لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" قبل عدة أشهر عن نية بوسكيتس بختام مسيرته مع برشلونة.

وأوضحت الكتالونية ذكرت أن بوسكيتس لا ينوي تجديد عقده مع برشلونة بعد نهاية عقده في الصيف المقبل.

ويرغب بوسكيتس في بدء مغامرة كروية جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصًا أن أندية عدة من الـ MLS حاولت ضمه الصيف الماضي، لكنه قرر الالتزام بعقده مع برشلونة.

بوسكيتس (34 عامًا) متواجد بين جدران برشلونة منذ عام 2005.

وصُعِّد بوسكيتس لفريق برشلونة الأول في 2008 على يد بيب جوارديولا، ولم يبتعد عن تشكيله الأساسي من تلك اللحظة.

وخاض لاعب الوسط 685 مباراة بقميص برشلونة، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 43 هدفا وتوج معه بـ 30 لقبًا محليًا وقاريًا وعالميًا.

ويرتدي بوسكيتس شارة قيادة برشلونة منذ بداية الموسم الماضي بعد رحيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.

ويرغب بوسكيتس في الوصول لكأس العالم 2022 بشهر نوفمبر المقبل في مستوى لائق، إذ بات قائدًا لـ لاروخا مع ابتعاد سيرخيو راموس عن صفوف المنتخب الإسباني.

ويقود إنتر ميامي الإنجليزي فيل نيفيل، ويتواجد في صفوفه عدة لاعبين معروفين أبرزهم الأرجنتيني جونزالو إيجوايين، والإنجليزي كييران جيبس.

برشلونة الدوري الإسباني سيرخيو بوسكيتس
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