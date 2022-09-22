حسني عبد ربه: نريد أن يكون الخروج من ملعبنا بنقطة مستحيلا

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 00:23

كتب : FilGoal

حسني عبد ربه - الصور من حساب الإسماعيلي

طالب حسني عبد ربه مدير الكرة في نادي الإسماعيلي بضرورة التكاتف حول الفريق بعد إعلان الصفقات والمدير الفني الجديد.

وتعاقد الإسماعيلي مع 11 صفقة حتى الآن، وأعلن تولى الإسباني خوان كارلوس جاريدو منصب المدير الفني.

وقال حسني عبد ربه عبر أون تايم سبورتس: "الفترة الماضية الكل تعب من أجل الإسماعيلي ونحاول إعادة شخصية النادي وهو المهم لنا في الفترة المقبلة".

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وأضاف "في السنوات الأخيرة الفريق يعاني في الأداء والمستوى وإداريا أيضا سواء ماليا أو عدم وجود استقرار فني وإداري".

وأكمل "أشكر اللاعبين عن الفترة الماضية خاصة الشهور الأربعة الأخيرة مع جهاز حمزة الجمل، والتغيير سنة الحياة".

وأردف "وأرسل رسالة للجميع أن نتكاتف من البداية وليس عندما يتراجع الفريق من أجل أن نشعر به".

وأتم "أتمنى التوفيق من الله في أن نعيد شخصية الإسماعيلي وأن يعلم المنافسين أنه من المستحيل الخروج بنقطة من ملعبنا وهذا ما نسعى له".

وضم الإسماعيلي خمسة محترفين وهم الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي والثلاثي التونسي حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط.

كما تعاقد النادي مع كل من صالح جمعة وباسم مرسي ومحمد شبراوي وكريم عرفات ومحمد حسن وأحمد محسن.

حسني عبد ربه الإسماعيلي
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