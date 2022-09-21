تقرير: يويفا يفكر في إقامة بطولة جديدة بدلا من السوبر الأوروبي في أمريكا

يفكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في إقامة بطولة جديدة بدلا من السوبر الأوروبي في أمريكا.

وذكرت وكالة "PA" الإنجليزية في تقريرها اليوم الأربعاء أن البطولة الجديدة ستشهد إقامة بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي كما هو معتاد.

هذا بالإضافة لبطل دوري المؤتمرات الأوروبية وأخيرا بطل الدوري الأمريكي.

يأتي ذلك في إطار رغبة يويفا في فتح أسواق جديدة لمنافساته هناك وجذب جماهير إضافية.

وأشار التقرير إلى أنه حتى الآن فإن المحادثات حول إقامة مباريات دوري أبطال أوروبا خارج أوروبا خارج القارة العجوز ليست جدية فإن فكرة إقامة بطولة جديدة بدلا من السوبر الأوروبي بداية من عام 2024 تجذب انتباه المسؤولين.

وأوضح التقرير أنه سيتم النظر في جميع الخيارات لتحويل الفكرة إلى واقع سواء إقامة المباريات خلال العطلات الرسمية أو نهاية الأسبوع مع إقامة عروض غنائية قبل أو بين شوطي المباراة أسوة بالرياضات الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أنه بطولة NFL أي كرة القدم الأمريكية نجحت في فتح أسواق جديدة لنفسها بإقامة مباريات لها في لندن.

ومن المقرر إجراء مزيد من المناقشات خلال اجتماع الجمعية العامة لاتحاد الأندية الأوروبية في إسطنبول يومي الخميس والجمعة المقبلين في ظل الرغبة في تعزيز روح الابتكار.