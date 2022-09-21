حضور وزير الرياضة ومجلس اتحاد الكرة تدريب منتخب مصر

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 20:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح - أشرف صبحي - منتخب مصر

تواجد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مران منتخب مصر وكان في استقباله مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام.

ويعقد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مؤتمرا صحفيا غدا الخميس للحديث عن مواجهة النيجر الودية.

ووجه أشرف صبحي كلمة للاعبي منتخب مصر عقب التدريبات وشدد على توفير كل المتطلبات بالتنسيق مع اتحاد الكرة.

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وكشف وزير الرياضة عن رغبة تحقيق الأهداف المرجوة أهمها بطولة أمم إفريقيا والتأهل لكأس العالم 2026 وبناء فريق قوي.

ومن جانبه أعرب روي فيتوريا عن سعادته بتواجد وزير الرياضة في المران ومجلس إدارة الاتحاد وهو ما يؤكد على مساندة المنتخب.

ووعد فيتوريا بالعمل الجاد لتحقيق طموحات الشعب المصري مؤكدا أن اللاعبين المصريين يمتلكون إمكانيات كبيرة وقادرين على ذلك.

وتقام مباراة مصر والنيجر يوم الجمعة في استاد الإسكندرية.

وستكون تلك المباراة هي التجربة الأولى لفيتوريا مع منتخب مصر بعد توليه المسؤولية خلفا لمواطنه كارلوس كيروش.

فيما سيواجه منتخب مصر منافسه ليبيريا في الـ27 من الشهر الجاري ذلك استغلالا لفترة التوقف الدولي.

يذكر أن منتخب بلجيكا أعلن سابقا مواجهة مصر وديا في الـ18 من شهر نوفمبر المقبل استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2022.

محمد صلاح روي فيتوريا أشرف صبحي
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