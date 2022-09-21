خبر في الجول - تحسن حالة سافيو.. واقتراب مشاركته من التدريبات

غاب برونو سافيو محترف الأهلي الجديد عن ودية الفريق أمام بتروجت في أولى تجارب مارسيل كولر الودية.

برونو سافيو النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الفحص الطبي الذي خضع له المحترف البرازيلي أكد على تحسن حالته.

وكان غياب برونو سافيو عن تدريبات أمس الثلاثاء بسبب معاناته من إجهاد عام بسبب ضغط بدني وعضلي.

ويخضع سافيو لفحص طبي جديد غدا الخميس قبل انطلاق تدريبات الفريق.

ومن المتوقع أن يشارك سافيو في تدريبات الخميس بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإجهاد.

وتغلب الأهلي على بتروجت بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في أولى مباريات كولر الودية والتي أقيمت على ملعب الأهلي we السلام.

وكشف الأهلي عن التعاقد مع سافيو لمدة ثلاثة مواسم مع أحقية مد التعاقد لموسم رابع.

وحدد السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي مواعيد 3 مباريات ودية سيخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد أيام 21 و25 و29 سبتمبر.

ويلعب الأهلي أمام الاتحاد المنستيري في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

ويلعب الأهلي مباراة الذهاب خارج ملعبه، والإياب في مصر.

الأهلي كان قد حقق اللقب مرتين متتاليتين قبل أن يخسر المباراة النهائية في الموسم الماضي أمام الوداد المغربي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لدوري أبطال إفريقيا برصيد عشرة ألقاب.