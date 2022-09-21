تجربة كولر الأولى.. الأهلي ينتصر على بتروجت بخماسية

انتصر الأهلي على بتروجت وديا بخمسة أهداف لهدف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء استعدادا للموسم الجديد.

والتقى الأهلي بمنافسه بتروجت في ملعب WE السلام بناء على رغبة كولر.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن قرار المدرب السويسري جاء رغبة منه في اتسام المباريات بالطابع الرسمي ومعرفة أداء اللاعبين على واقع مماثل لما سيحدث في لقاءات الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

سجل أهداف الأهلي كل من حسام حسن ورامي ربيعة من ركلة جزاء وأحمد عبد القادر وشادي حسين وعمرو السولية.

فيما جاء هدف بتروجت الوحيد عن طريق محمود فيليكس.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثة أهداف لهدف، جاءت عن طريق حسام حسن ورامي ربيعة من ركلة جزاء وأحمد عبد القادر.

فيما سجل بتروجت هدفه الوحيد بعد ذلك عن طريق محمود فيليكس.

وفي الشوط الثاني جاء هدفين الأهلي من شادي حسين وعمرو السولية.

واستبعد كولر أربعة لاعبين من الودية هم برونو سافيو ومحمد مجدي "أفشة" ومحمد شريف وأحمد نبيل "كوكا".

وكان الأهلي قرر خوض ثلاث وديات استعدادا للموسم الجديد أمام بتروجت وأسوان وطلائع الجيش.

وستقام مباراة أسوان في الـ25 من شهر سبتمبر الجاري.

فيما يختتم الأهلي استعداداته للموسم الجديد بملاقاة طلائع الجيش في الـ29 من الشهر الجاري.