تجربة جديدة بعد ثلاث سنوات.. كانافورا مديرا فنيا لـ بينفينتو

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 15:58

كتب : FilGoal

فابيو كانافارو

أعلن نادي بينفينتو الإيطالي تعيين فابيو كانافارو مديرا فنيا للفريق لمدة موسمين.

النادي الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية الإيطالي كان قد أقال فابيو تشازيرتا من منصبه قبل تعيين نجمن منتخب إيطاليا السابق.

صاحب الـ 49 عاما سيبدأ مهمته مع بينفينتو بمواجهة أسكولي في الجولة السابعة من دوري الدرجة الثانية عقب نهاية التوقف الدولي.

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ويحتل بينفينتو حاليا المركز الـ 13 في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية بعد مرور ست جولات.

كانافارو سبق له اللعب في صفوف يوفنتوس وريال مدريد وإنتر ميلان وحثل على جائزة الكرة الذهبية في عام 2006 كأفضل لاعب في العالم.

وبدأ المدافع السابق كمساعد في نادي أهلي دبي عام 2011.

وتولى كانافرو مهمته الأولى كمدرب في 2014 كع فريق جوانزو الصيني، كما سبق له تدريب تانزيان والنصر السعودي.

وكانت التجربة الأخيرة لكانافارو في التدريب مع منتخب الصين في 2019 عندما تولى مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت لمدة مباراتين.

ونجح كانافارو في التتويج بلقبي الدوري الصيني وكأس السوبر الصيني مع جوانزو.

الدوري الإيطالي الدرجة الثانية بينفينتو فابيو كانافارو
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