إريك جارسيا: ما يطلبه لويس إنريكي مني يشبه ما أفعله في برشلونة

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 15:34

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان - إريك جارسيا - طوكيو 2020

أحمد ياسر ريان - إريك جارسيا - طوكيو 2020

أعرب إريك جارسيا لاعب برشلونة عن شعوره بعد استدعائه لقائمة منتخب إسبانيا في فترة التوقف الدولي.

وظهر جارسيا ضمن قائمة الـ22 لاعبا المستدعاة لخوض مواجهتي البرتغال وسويسرا.

وقال جارسيا في تصريحات لـ موندو ديبورتيفو: "أشكر لويس إنريكي (مدرب إسبانيا) على الثقة التي أعطاها لي، إنه لم يتوقف عن الاتصال وأشعر بالامتننان".

أخبار متعلقة:
موراتا: تشافي تواصل معي للانتقال إلى برشلونة تسريب عقود ميسي مع برشلونة - شروط تعجيزية أدت لانفصال الطرفين دولوفيو: لن أعود إلى برشلونة.. ولا يمكن رفض ريال مدريد لم يغلق الباب.. أسينسيو: لا يمكنني الإجابة على إمكانية الانتقال إلى برشلونة

وأضاف "الأشياء التي يطلبها مني تشبه إلى حد كبير ما أفعله في برشلونة، لا جديد لذلك أريد استغلال ذلك وإظهاره في أرض الملعب من أجل إثبات أنني على قدر مسؤولية تلك الثقة".

وأوضح على الاستحداث الجديد لـ إنريكي في معسكر إسبانيا واستخدام جهاز الاتصال اللاسلكي للتحدث مع اللاعبين "إنه يستخدم اللاسلكي لتحسين الأداء الفردي والجماعي وهذا شيئا أكثر فعالية وابتكار".

وأتم "آمل أن نصل إلى المرحلة النهائية، لدينا مباراتين معقدتين للغاية، لكن إذا فعلنا ما يطلبه المدرب منا، سنتأهل".

ويواجه منتخب إسبانيا نظيره سويسرا في الـ24 من سبتمبر المقبل في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

فيما يقابل البرتغال في الـ27 من سبتمبر المقبل في اختتام بطولة دوري الأمم الأوروبية.

إيريك جارسيا برشلونة إسبانيا
نرشح لكم
سباليتي: لم أفهم سبب إلغاء الهدف الثالث لنا ضد رين مدرب هارتس: سعيد لأن صلاح لم يسجل هدفين أو ثلاثة تقرير: إيدي هاو بديل كاريك المحتمل في مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي - "لقد تكرر الأمر".. بورنموث يضرب ميلان "أموريم" بثلاثية و5 فرق بالعلامة الكاملة الدوري الأوروبي - بمشاركة هيثم حسن.. سيلتك يسقط أمام سيلتا فيجو بثنائية الدوري التركي - موعد المباراة المقبلة لـ صلاح مع طرابزون.. والقناة الناقلة دوري المؤتمر – إبراهيم عادل يسجل ثنائية في تعادل نورشيلاند مع سيسكا صوفيا الدوري الأوروبي - التعثر الثاني تواليا.. يوفنتوس يتعادل مع ستاد رين
أخر الأخبار
سباليتي: لم أفهم سبب إلغاء الهدف الثالث لنا ضد رين ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب هارتس: سعيد لأن صلاح لم يسجل هدفين أو ثلاثة ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: إيدي هاو بديل كاريك المحتمل في مانشستر يونايتد ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي - "لقد تكرر الأمر".. بورنموث يضرب ميلان "أموريم" بثلاثية و5 فرق بالعلامة الكاملة ساعة | الكرة الأوروبية
ناشئ الأهلي لـ في الجول: أمريكا طلبت أوراقي لاستدعائي.. وهذا موقفي من اللعب لـ مصر ساعة | الدوري المصري
الدوري الأوروبي - بمشاركة هيثم حسن.. سيلتك يسقط أمام سيلتا فيجو بثنائية ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري التركي - موعد المباراة المقبلة لـ صلاح مع طرابزون.. والقناة الناقلة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: جولر يمدد تعاقده مع ريال مدريد حتى 2032 2 ساعة | الدوري الإسباني
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يوقع عقوبة مغلظة على ناصر منسي 2 انتهت الكونفدرالية - كيتارا (1)-(2) الأهلي.. فوز الأحمر 3 فيفا يعلن العقوبات على حسام وإبراهيم حسن وزيكو بسبب أحداث مباراة الأرجنتين 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (3)-(3) القناة.. نهاية المباراة