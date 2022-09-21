سيعود للعمل مع سامي.. سموحة يعلن عبر في الجول انتقال كناريا إلى سيراميكا كليوباترا

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 10:27

كتب : حامد وجدي

محمد متولي كناريا - سموحة - كفر الشيخ

انتقل محمد متولي "كناريا" لاعب سموحة إلى سيراميكا كليوباترا في فترة الانتقالات الصيفية.

وصرّح عمر الغنيمي نائب رئيس سموحة لـ FilGoal.com: "سيراميكا كليوباترا نجح في الحصول على خدمات كاناريا".

وأضاف: "نادي كليوباترا وافق على دفع المبلغ المحدد لانتقال اللاعب".

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وأتم: "نتمنى التوفيق لـ كناريا في الفترة المقبلة".

وبذلك يعود كناريا للعمل مع أحمد سامي مديره الفني السابق في سموحة.

لاعب الوسط البالغ 23 عامًا بدأ مسيرته في المقاولون العرب، ثم انتقل إلى سموحة في صيف 2018.

ولعب كناريا معارًا إلى مصر للمقاصة موسم 2019\2020، ثم عاد للتألق مع سموحة.

وانضم كناريا إلى صفوف منتخب مصر في نوفمبر 2021، وتواجد على مقاعد البدلاء في مباراة الجابون بتصفيات كأس العالم تحت قيادة كارلوس كيروش.

وخاض كناريا 32 مباراة مع سموحة بالموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا.

وكان سيراميكا كليوباترا قد ضم رجب نبيل من سموحة أيضًا قبل حوالي أسبوع.

وتعاقد سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات مع عمرو قلاوة، وأحمد ياسر ريان، وجون إيبوكا، ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة"، ومحمد شكري، وأحمد رمضان، وأحمد هاني، ومحمد عادل، ومحمد ناصف.

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