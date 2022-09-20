الداخلية لـ في الجول: أتممنا التعاقد مع أحمد طارق سليمان لمدة موسمين

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 18:13

كتب : رضا السنباطي

الأهلي - المقاصة - أحمد طارق سليمان

أتم نادي الداخلية تعاقده مع أحمد طارق سليمان حارس مرمى مصر للمقاصة لمدة موسمين مقبلين.

حسين رجب

النادي : الداخلية

الداخلية

وكان الداخلية قد أعلن ضم محمد مجدي حارس مرمى مصر للمقاصة والذي كان معارا من الإسماعيلي.

وقال عثمان الدسوقي المشرف العام على فريق الداخلية لـ FilGoal.com: "أتممنا التعاقد مع أحمد طارق سليمان حارس مرمى المقاصة".

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وأضاف "التعاقد لمدة موسمين في صفقة انتقال حر".

وكشف الدسوقي "كما أتممنا التعاقد من قبل مع حسين رجب ومحمد رمضان ومصطفى فوزي".

وانتقل حسين رجب من المصري، ومحمد رمضان من إيسترن كومباني بينما مصطفى فوزي فهو مهاجم الأهلي الشاب.

واختتم الدسوقي تصريحاته "سنعلن عن باقي الصفقات بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة".

وخاض أحمد طارق سليمان أربع مباريات مع مصر للمقاصة الموسم الماضي بواقع مباراتين في الدوري ومثلهما في كأس مصر.

واستقبلت شباك سليمان ستة أهداف بينما حافظ على نظافة شباكه في مباراة وحيدة.

وأنهى الداخلية موسم 2021-2022 في مجموعة القاهرة برصيد 69 نقطة من 30 مباراة بفارق 13 نقطة عن بتروجت.

ويقود رضا شحاتة فريق الداخلية فنيا عقب رحيل سيد عيد عقب صعود الفريق للدوري الممتاز.

مصر للمقاصة الداخلية أحمد طارق سليمان
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