الرابع عشر.. محمد حمدي زكي إلى أسوان

أعلن نادي أسوان التعاقد مع محمد حمدي زكي.

محمد حمدي زكي النادي : المقاولون العرب أسـوان

وانضم الجناح البالغ 30 عاما لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

ووقع صاحب الـ 30 عاما على عقود انتقاله لنادي أسوان في حضور كلا من إيهاب منصور عضو مجلس إدارة النادي وهيثم عرابي المدير الرياضي.

وبدأ محمد حمدي زكي مسيرته مع الاتحاد السكندري ومن ثم انتقل لأهلي في 2015 وأعير لسموحة ثم إنبي.

وانتقل لسموحة نهائيا في 2017 وقضى موسمين مع الفريق السكندري وانضم لـ الإسماعيلي ثم المقاولون العرب.

وبقميص ذئاب الجبل خاض محمد حمدي زكي 46 مباراة في جميع المسابقات سجل 7 وصنع 1.

وأصبح محمد حمدي الصفقة رقم 14 في سوق الانتقالات الصيفية لزهرة الجنوب بعد العودة للدوري الممتاز.

وضم الفريق كل من: الجابوني ماليك إيفونا والحارس محمد الغندور ومحمود عبد الحكيم والمغربي أحمد بلحاج وإبراهيم عايش ومحمد شيكا ومحمد صابر وعبد الرحمن العشري وميدو العطار والليبي محمود بن والي وصابر الشيمي وميدو مصطفى.

كما عاد عبد العزيز موسى عقب انتهاء إعارته لـ إيسترن كومباني.

ويقود الفريق فنيا، ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب السابق.