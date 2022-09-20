الثاني عشر.. محمد حمدي زكي إلى أسوان

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 14:21

كتب : FilGoal

محمد حمدي زكي - أسوان

أعلن نادي أسوان التعاقد مع محمد حمدي زكي.

محمد حمدي زكي

النادي : أسـوان

أسـوان

وانضم الجناح البالغ 30 عاما لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

ووقع صاحب الـ 30 عاما على عقود انتقاله لنادي أسوان في حضور كلا من إيهاب منصور عضو مجلس إدارة النادي وهيثم عرابي المدير الرياضي.

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وبدأ محمد حمدي زكي مسيرته مع الاتحاد السكندري ومن ثم انتقل لأهلي في 2015 وأعير لسموحة ثم إنبي.

وانتقل لسموحة نهائيا في 2017 وقضى موسمين مع الفريق السكندري وانضم لـ الإسماعيلي ثم المقاولون العرب.

وبقميص ذئاب الجبل خاض محمد حمدي زكي 46 مباراة في جميع المسابقات سجل 7 وصنع 1.

وأصبح محمد حمدي الصفقة رقم 12 في سوق الانتقالات الصيفية لزهرة الجنوب بعد العودة للدوري الممتاز.

وضم الفريق كل من: الجابوني ماليك إيفونا ومحمود عبد الحكيم والمغربي أحمد بلحاج وإبراهيم عايش ومحمد صابر وعبد الرحمن العشري وميدو العطار والليبي محمود بن والي وصابر الشيمي وميدو مصطفى.

كما عاد عبد العزيز موسى عقب انتهاء إعارته لـ إيسترن كومباني.

ويقود الفريق فنيا، ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب السابق.

أسوان المقاولون العرب محمد حمدي زكي
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