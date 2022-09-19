إنبي عن صفقة مصطفى شلبي: إذا توقف انتقاله لـ الأهلي لن يكون لأسباب مادية

الاثنين، 19 سبتمبر 2022 - 22:57

كتب : FilGoal

احتقال مصطفى شلبي بهدفه في الأهلي

احتقال مصطفى شلبي بهدفه في الأهلي

كشف شريف أبو الغيط المتحدث الرسمي لنادي إنبي عن مستجدات مفاوضات الأهلي مع إنبي بشأن انتقال مصطفى شلبي للأخير.

ونفى أبو الغيط أن تكون الصفقة قد توقفت بسبب أي خلافات مادية.

وقال أبو الغيط في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "في حالة عدم إتمام صفقة انتقال مصطفى شلبي للأهلي فلن يكون ذلك بسبب خلافات مادية لأن الأرقام التي عرضت في المفاوضات كانت قريبة جدا مما نريده وإذا توقفت الصفقة ستكون لأسباب فنية".

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وتابع "عرضنا إبرام صفقة تبادلية مع الأهلي ولكن رواتب لاعبيه لا تناسبنا نهائيا ولذلك أزلنا ذلك الأمر من الحسبان وأصبح الحديث مادي بحت".

وأردف "علمت من مواقع التواصل الاجتماعي أن المدير الفني الجديد للأهلي لا يرى أن شلبي أفضل الحلول بالنسبة له وإن الأهلي قد أوقف الصفقة ولكن لم يصلنا أي شيء رسمي عن ذلك الأمر"

وواصل "قلت في وقت سابق إن مصطفى شلبي قريب للغاية من الانتقال للأهلي لأننا لم نكن نغالي نهائيا خلال المفاوضات".

وتابع "هناك أكثر من ناد أبدوا اهتمامهم بمصطفى شلبي وإستراتيجية إنبي هي إعطاء الفرصة للاعبين للرحيل إذا تواجد البديل".

وأكمل "الزمالك وفيوتشر وبيراميدز أبدوا اهتمامهم بالتعاقد مع مصطفى شلبي أيضا ولكن لم يرسلوا عرضا رسميا بل كان الحديث كله عن طريق بعض الوكلاء والأهلي كان النادي الوحيد الذي أرسل عرضا رسميا".

وشدد "في صفقة جون إيبوكا عقدنا صفقة تبادلية مع سيراميكا كليوباترا وحصلنا على مقابل مادي، ولجنة الكرة كانت ترغب في ضم محمود متولي خلال صفقة مصطفى شلبي".

وأكمل "طرحنا اسم محمود متولي في المفاوضات مع الأهلي ولكن بعد أن علمنا براتبه وجدنا أننا لن نستطيع التعاقد معه لأن ذلك قد يخلق بعض المشاكل في غرف خلع الملابس على الرغم من قدرتنا المادية على تحمل الراتب وبناء على ذلك أصبحنا نعرف أننا لن نستطيع إجراء صفقات تبادلية مع الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز ولكن من الممكن أن نبرم بعضها مع الأندية الأخرى".

وأضاف "أسباب فشل انتقال محمود جاد للزمالك؟ الزمالك أعاد محمد صبحي وهو حارس واعد لا يقل عن جاد ولذلك أصبح لدى الزمالك حراس مرمى كافيين، وجاد حارس شاب حصل على عرض من المصري وتفاوض كامل أبو علي رئيس النادي مع رئيس إنبي وكانت مفاوضات سهلة لأنهم كانوا يعرفون قيمته".

وأعلن نادي المصري تعاقده مع محمود جاد قادما من إنبي لمدة 4 مواسم بعد أن كان الحارس قريبا من الانتقال للزمالك.

وأتم "أحمد كشري لفت انتباهنا أثناء قيادته لأسوان وتمكن أن يصل مع الفريق لنصف نهائي كأس مصر وحقق نتائج جيدة في الدوري بأقل الإمكانيات وهو يتميز بتصعيد الشباب وتحقيق نتائج جيدة بهم وفي إنبي لدينا الكثير من العناصر الشابة الذين لديهم خبرة أكثر ونضوج مع كامل الاحترام لأسوان".

وأعلن إنبي تعاقده مع أحمد كشري مدربا جديدا للفريق خلفا لجورفان فييرا الذي رحل بنهاية الموسم الماضي.

وأنهى إنبي الموسم الماضي في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

مصطفى شلبي إنبي، الأهلي شريف أبو الغيط
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