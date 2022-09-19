وكيل أموتو لـ في الجول: المصري لم يوثق عقد التجديد.. واللاعب أقرب لـ الاتحاد

اقترب النيجيري أوستن أموتو من الرحيل عن صفوف المصري والانتقال إلى الاتحاد السكندري.

وقال حسام صديق وكيل اللاعب في تصريحات لـFilGoal.com: "إدارة المصري لم توثق عقد تجديد أوستن أموتو مع الفريق وبالتالي أصبح لاعب حر".

وأضاف "كامل أبو علي رئيس النادي وعدنا بصرف مستحقات اللاعب المتبقية والبالغة ثلاثة أشهر ونشكره على تلك الخطوة المحترمة".

وتابع "اللاعب حاليا في مفاوضات متقمة مع الاتحاد السكندري وهي وجهته الأقرب".

ويلعب أموتو مع المصري منذ يناير 2019، جيث سجل 25 هدفا وصنع ستة آخرين في 113 مباراة.

وتعاقد المصري هذا الصيف مع عمرو السعداوي من الجونة، وعبد الرحيم دغموم قادما من وفاق سطيف الجزائري، والمدافع الجزائري عماد الدين بوبكر قادما من الوداد.

كما أتم المصري تعاقده مع مروان حمدي قادما من الزمالك وأنتوني أكبوتو قادما من قطر القطري.

أيضا ضم النادي البورسعيدي حسين السيد من بيراميدز ومحمد دبش من البنك الأهلي، والكاميروني فرانك إيتوجا من أشانتي كوتوكو الغاني وأخيرا الحارس محمود جاد قادما من إنبي.

وأنهى المصري الموسم في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.