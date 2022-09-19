"تعطلت لوفاة الملكة".. ممثل دي زيربي يكشف لـ في الجول كواليس مفاوضات تدريب برايتون

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 - 18:51

كتب : حسام أحمد

روبيرتو دي زيربي

كشف جوسيبي سابينزا المسؤول الإعلامي لوكالة إكسلنس سبورت المسؤولة عن المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، عن سير المفاوضات التي انتهت بتولي المدرب لقيادة فريق برايتون.

وبسؤاله عن سير المفاوضات قال سابينزا في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "المفاوضات كانت صعبة أم سهلة؟ التفاوض دائمًا يمثل تحديًا".

وأضاف "المفاوضات سارت ببطء احترامًا لوفاة الملكة إليزابيث".

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وتوفيت إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا العظمى عن عمر يناهز 96 عاما يوم الإثنين 8 سبتمبر.

وأسفر الحدث عن تأجيل الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتأجيل بعض مباريات الجولة الثامنة.

وواصل سابينزا "لم يكن هناك خلافات في التفاوض حول الراتب".

وأوضح "كانت المفاوضات تسير بشكل إيجابي يومًا بعد يوم".

وتابع "دي زيربي جاهز ليقود فريقًا كبيرًا مثل برايتون وجاهز ليعمل في الدوري الإنجليزي الممتاز".

واختتم "هذه الصفقة رابحة للطرفين، وكلاهما سعيد، وكذلك لاعبو برايتون سيكونون سعداء".

وأعلن برايتون التعاقد مع دي زيربي خلفا لمدربه السابق جراهام بوتر الذي انتقل لقيادة تشيلسي خلفا للألماني توماس توخيل.

وسبق للمدرب الإيطالي -43 عاما- قيادة فوجيا وباليرمو وبينيفينتو وساسولو في إيطاليا، وشاختار دونيتسك في أوكرانيا.

الدوري الإنجليزي برايتون روبرتو دي زيربي
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