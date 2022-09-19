كوندي يكشف سبب تفضيله لـ برشلونة على تشيلسي

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 - 14:01

كتب : FilGoal

جول كوندي - برشلونة

كشف جول كوندي مدافع برشلونة عن سبب تفضيله الفريق الكتالوني عن الانتقال إلى تشيلسي، الذي كان على وشك الانتقال إليه من صفوف إشبيلية في سوق الصيف الماضي.

وقال كوندي في تصريحاته لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "أولا، لقد انضممت إلى فريق كبير عرف أوقاتا جيدة، ومؤخرا حظي بالأقل منها".

وأضاف "أتيت لأجل مشروع، لن أسميه إعادة بناء، لأننا نملك فريقا تنافسيا بالفعل".

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وأوضح "كنت مهتما بأن أكون في هذه الموجة الجديدة بحثا عن الألقاب وإعادة برشلونة إلى مكانه المعتاد بين أفضل الأندية".

وكشف كوندي عن دور تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة في إقناعه بالانضمام إلى الفريق، حيث فضل ما سمعه على ما قاله توماس توخيل مدرب تشيلسي بذلك الوقت.

وقال كوندي: "ثم كان هناك الحديث مع المدرب. تحدثنا عن كرة القدم بشكل رئيسي وشعرت بثقة حقيقية منه، وأنه يملك معرفة حقيقية عني وعن طريقة لعبي ومميزاتي".

وأوضح "تحدثت مع توخيل وشعرت أنه يريدني ولكني ببساطة فضلت حديث تشافي".

وغاب كوندي عن أول مباراتين في الموسم مع برشلونة بسبب تأخر تسجيله، ولكن منذ ذلك الوقت ظهر كعنصر أساسي في صفوف الفريق، في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن.

وكان المدافع الفرنسي البالغ من العمر 23 عاما على أعتاب تشيلسي، قبل أن تتحول وجهته إلى كامب نو.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، حيث حقق 5 انتصارات وتعادلا وحيدا، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب العلامة الكاملة (18 نقطة) في الصدارة.

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