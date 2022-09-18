بتواجد خماسي الزمالك.. 27 لاعبا في قائمة مصر النهائية لمعسكر سبتمبر

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 20:49

كتب : FilGoal

روي فيتوريا

أعلن البرتغالي روي فيتوريا قائمة منتخب مصر لمباراتي ليبيريا والنيجر الوديتين خلال شهر سبتمبر الجاري.

ويلعب منتخب مصر أمام النيجر وليبيريا خلال يومي 23 و27 سبتمبر على الترتيب في استاد الإسكندرية.

وشهدت القائمة تواجد خماسي الزمالك محمد صبحي ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو.

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وبذلك سيغيب الخماسي عن مباراة الزمالك أمام إليكت سبورت في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي

خط الدفاع: كريم فؤاد - عمر جابر - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي - طارق حامد - أيمن أشرف - محمود حمادة - إسلام عيسى - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح - عبد الرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه

واستبعد فيتوريا كل من: أحمد عادل ومروان عطية ثنائي لاعب الاتحاد السكندري وشادي حسين مهاجم الأهلي الجديد وأحمد شريف لاعب فاركو وناصر منسي لاعب البنك الأهلي وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي وأحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي بجانب نبيل عماد دونجا المصاب

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