مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (0) - (0) نابولي.. جيرو يضرب العارضة

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 20:37

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - ميلان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ميلان ضد نابولي في قمة منافسات الأسبوع السابع للدوري الإيطالي.

ويحتل نابولي المركز الثالث برصيد 14 نقطة، بفارق الأهداف عن ميلان الرابع.

وسجل نابولي 13 هدفا وتلقى 4، ليصبح فارق أهدافه (+9).

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فيما سجل ميلان 12 هدفا وتلقى 6، ليبقى فارق أهدافه (+6).

الفائز منهما يبحث عن فرصة لتقاسم الصدارة مع أتالانتا الذي يملك 17 نقطة، وسجل 11 هدفا وتلقى 3 (+8).

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ق 28 كرونيتش يحاول من ركنية برأسية تصدى لها أليكس ميريت

ق 25 جيرو يحاول مجددا بعد تمريرة من رادي كرونيتش ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 21 جيرو يحاول مجددا برأسية ولكن فوق العارضة

ق 13 خطيرة من أوليفييه جيرو داخل المنطقة ولكن الكرة تصطدم بالعارضة

ق 7 ثيو هيرنانديز يحاول من متابعة ولكن الدفاع يبعد الكرة على الخط

بداية المباراة

ميلان نابولي الدوري الإيطالي ميلان ونابولي
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