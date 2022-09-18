مباشر في إسبانيا - أتليتكو مدريد (0)-(1) ريال مدريد.. جووووول رودريجو

يستضيف أتليتكو مدريد فريق ريال مدريد ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 15 نقطة مؤقتا بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر، أما أتليتكو مدريد فيتواجد في المركز السابع برصيد 10 نقاط.

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ق18 جووووووول بينية رائعة من تشاوميني يسجلها رودريجو على يمين أوبلاك

ق12 كورتوا يخطئ في تقدير الركنية وفيليكس يسدد في جسد كروس

ق11 كاراسكو يهدر الهدف الأول وكارباخال يحولها لركنية

ق6 رأسية من فيليبي أعلى عارضة كورتوا

ق4 شجار بين كوكي وفالفيردي والأجواء متوترة

انطلاق المباراة