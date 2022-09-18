صفقة مدوية.. محمود جاد إلى المصري

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 18:18

كتب : مهاب نبيل التفاهني

منتخب مصر - كأس العرب - محمود جاد

منتخب مصر - كأس العرب - محمود جاد

أعلن النادي المصري عن تعاقده رسميا مع محمود جاد حارس مرمى نادي إنبي.

جاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وإليكم فيديو الإعلان عن ضم الحارس الدولي.

ولعب جاد 18 مباراة مع إنبي، استقبل خلالها 25 هدفا وخرج بنظافة شباكه 3 مرات.

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جاد هو الصفقة التاسعة للمصري خلال فترة الانتقالات الحالية تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق.

وتم التوقيع في حضور يحيى علي وأحمد يحيى وكيلي اللاعب، وياسر يحيى من النادي المصري، وأيمن الشريعي رئيس نادي إنبي.

وتعاقد المصري هذا الصيف مع عمرو السعداوي من الجونة، وعبد الرحيم دغموم قادما من وفاق سطيف الجزائري، والمدافع الجزائري عماد الدين بوبكر قادما من الوداد.

كما أتم المصري تعاقده مع مروان حمدي قادما من الزمالك وأنتوني أكبوتو قادما من قطر القطري.

أيضا ضم النادي البورسعيدي حسين السيد من بيراميدز ومحمد دبش من البنك الأهلي، والكاميروني فرانك إيتوجا من أشانتي كوتوكو الغاني.

وأنهى المصري الموسم في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.

بينما أنهى جاد الدوري مع إنبي في المركز التاسع برصيد 39 نقطة.

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